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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حقائب ياسمين صبري في المطار تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

حرصت الفنانة ياسمين صبري ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي  على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، صورا جديدة خلال تواجدها في إحدى المطارات.

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وتألقت ياسمين صبري ، في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح مع بلوزة باللون الأوف وايت ونسقت معهما بليزر باللون البينك.

وانتعلت ياسمين صبري، حذاء باللون الأبيض مع حقيبة يد كبيرة الحجم باللون البرتقالي وقد حملت توقيع Hermès، وبلغ سعرها 920 ألف جنيه مصري، وظهرت بحقيبة سفر كبيرة الحجم horizon50 بلغ سعرها 100 ألف جنيه.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها.

 

ياسمين صبري
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