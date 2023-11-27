بالروب.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

حرصت الفنانة شمس الكويتية على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت شمس الكويتية في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ظهرت مرتدية روب متوسط الطول باللون الأصفر و اتسم بحزام حول الخصر كشف عن رشاقتها.

وانتعلت شمس الكويتية حذاء أنيقا باللون الأسود مع حقيبة يد متوسطة الحجم بنفس اللون، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شمس الكويتية على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

شمس الكويتية