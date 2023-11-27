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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالروب.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

شمس الكويتية
شمس الكويتية

حرصت الفنانة شمس الكويتية على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي  على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت شمس الكويتية في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ظهرت مرتدية روب متوسط الطول باللون الأصفر و اتسم بحزام حول الخصر كشف عن رشاقتها.

وانتعلت شمس الكويتية حذاء أنيقا باللون الأسود مع حقيبة يد متوسطة الحجم بنفس اللون، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شمس الكويتية على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
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