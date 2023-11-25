بفستان راقي … زوجة أحمد ثروت تخطف الأنظار في زفافها|شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة من حفل زفاف أحمد ثروت وسط حضور الأهل والأقارب في إحدى الفنادق.

تألقت زوجة أحمد ثروت في الصور بإطلالة راقية، مرتدية فستان زفاف طويل ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم بالقماش الأبيض المطرز بالكامل.

تزينت زوجة أحمد ثروت بمجموعة من المجوهرات الراقية والفخامة التي زادت من أناقتها، وقد نالت صورهما إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة أحمد ثروت على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على المتناسقة مع لون بشرتها.

زوجة أحمد ثروت