برشاقة لافتة... ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة ملك أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها.

ظهرت ملك أحمد زاهر بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الزيتي المصنوع من القماش الستان الذي يتصدر أحدث صيحات الموضة.

انتعلت ملك أحمد زاهر حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، مع كلاتش صغير الحجم بنفس اللون، كما تزينت ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ملك أحمد زاهر على خصلات شعرها الأشقر المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمال ملامحها.

ملك أحمد زاهر