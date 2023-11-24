بتغيظ بوسي.. زوجة هشام ربيع تثير الجدل بهذه الإطلالة.. شاهد

حرصت منة محمد زوجة هشام ربيع طليق الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورت جديدة لها برفقة زوجها.

وظهرت زوجة هشام ربيع في الصور بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت فستان قصير وذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أنتعلت زوجة هشام ربيع حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من المجوهرات ذات اللون الذهبي الذي منحها إطلالة متكاملة، وعلق متابعيها على الصور قائلين :" بتغيظ بوسي".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بوسي على التربون باللون الأسود، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على المتناسقة مع لون بشرتها.

زوجة هشام ربيع