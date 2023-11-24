عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بتغيظ بوسي.. زوجة هشام ربيع تثير الجدل بهذه الإطلالة.. شاهد

زوجة هشام ربيع
زوجة هشام ربيع

حرصت منة محمد زوجة هشام ربيع طليق الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورت جديدة لها برفقة زوجها.

txt

ماحوشتش قرش والزمان غدار.. 10 إطلالات لـ صفية العمري.. شاهد

txt

شو هيدا؟..ناقد موضة يهاجم فنانة لبنانية بسبب فستانها غير اللائق في دبي

وظهرت زوجة هشام ربيع في الصور بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت فستان قصير  وذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أنتعلت زوجة هشام ربيع حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من المجوهرات ذات اللون الذهبي الذي منحها إطلالة متكاملة، وعلق متابعيها على الصور قائلين :" بتغيظ بوسي".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بوسي على التربون باللون الأسود، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على المتناسقة مع لون بشرتها.

زوجة هشام ربيع
زوجة هشام ربيع
زوجة هشام ربيع
زوجة هشام ربيع
بوسي أجرأ إطلالات بوسي إطلالات بوسي إطلالة بوسي اخبار بوسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة النقد الأجنبي.. قرار حكومي جديد بشأن الدولار وبيع العقارات

انتهى بشكل رسمي.. هذا هو مصير فتوح مع الزمالك

موجة برد شديدة| الأرصاد تحذر المواطنين.. وهذا ما سيحدث الأيام المقبلة

كسر حاجز الـ 3000.. تطورات غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21

الأهلي يختار بديلا أجنبيا لـ علي معلول.. تفاصيل

مفاجأة مدوية بشأن استقالة حسام غالي من مجلس إدارة الأهلي

بيضة فاسدة .. تصريح صادم من زميل محمد صلاح

سعر الأخضر رسميًا الآن| مفاجأة بعد بيان حكومي عاجل بشأن التدفق الدولاري

موضوعات متعلقة

بدون لحوم.. طريقة عمل عدس بجبة مدمس

ماحوشتش قرش والزمان غدار.. 10 إطلالات لـ صفية العمري.. شاهد

بنطلون شمس الكويتية يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

نشرة المرأة والصحة|ناقد موضة يهاجم فنانة لبنانية بسبب فستانها.. نصائح ضرورية لمرضى الجيوب الأنفية

بعد التحذير من العواصف الترابية.. نصائح ضرورية لمرضى الجيوب الأنفية

شو هيدا؟..ناقد موضة يهاجم فنانة لبنانية بسبب فستانها غير اللائق في دبي

بمكياج لافت.. ريهام عبد الغفور تثير الجدل بهذه الإطلالة

هل يؤثر مرض السكري على صحة العظام.. مفاجأة صادمة

ترشيحاتنا

بدء استلام مصر 24 محتجزا فلسطينيًا من الصليب الأحمر .. فيديو

عدم توزيع الحلوي.. الاحتلال يفرض شروطا عاجلة علي الأسري المحررين

مشاهد حصرية.. احتشاد عائلات الأسرى الفلسطينيين في محيط سجن عوفر| فيديو

نتنياهو يهاجم رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا لتصريحاتهما أمام معبر رفح

المحتجزون الإسرائيليون المفرج عنهم يلتقون مع ممثلين للشاباك في معبر رفح

أرقام قياسية في صكوك الأضاحي.. الأوقاف تكافئ مدراء المديريات بـ 6 محافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتغيظ بوسي.. زوجة هشام ربيع تثير الجدل بهذه الإطلالة.. شاهد

بدون لحوم.. طريقة عمل عدس بجبة مدمس

ماحوشتش قرش والزمان غدار.. 10 إطلالات لـ صفية العمري.. شاهد

بنطلون شمس الكويتية يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

فيديو

هل ينتقل إلى الأهلي.. فتوح يشعل السوشيال ميديا مع كهربا وإمام عاشور/فيديوجراف

هل تستمر أزمة أسعار السكر؟.. تحرك حكومي عاجل.. فيديو

مفاجأة بعيار 21.. الذهب يواصل الارتفاع

استهتار.. ماذا فعل سائق السيارة النقل المتسبب في انهيار كوبري عرابي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ