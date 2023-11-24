شو هيدا؟..ناقد موضة يهاجم فنانة لبنانية بسبب فستانها غير اللائق في دبي

حرصت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام، صورا جديدة لها خلال مشاركتها في مهرجان Diafa في دبي.

ظهرت بامبلا الكيك بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستان طويل ذا اكمام طويلة و مطرز بالكامل مما زاد من أناقته.

وعلق إيلي حنا، ناقد الموضة، على إطلالة باميلا الكيك بمهرجان Diafa، قائلا:" احترت ركز على هضامة باميلا او على الاطلالة... بس اخترت ركز على الاطلالة…شو هيدا الفستان؟ من وين ناكشته باميلا؟."

وتابع: "الفستان ضيقلي خلقي و حسسني بضيق رهيب.... كتير قماش و كتير شك و كتير تفاصيل ما لها داعي... و لو التفاصيل حلوة كنا سكتنا... بس التفاصيل عشوائية و مزعجة للعين…حسيتها لابسة شراشف طاولة السفرة اللي عند ستي اللي بتزين فيهم السفرة لما ييجوا لعندها ضيوف…و الاكمام اسوأ شي بالاطلالة.... و اكيد القماش اللي ما له داعي عند الخصر…كل شي اوفر... كل شي كل شي... الفستان و الحركات و كل شي…الشعر و المكياج حلوين…و بعطيها 2/10."





باميلا الكيك