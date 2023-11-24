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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمبسوت ابنة هيفاء وهبي يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

صدى البلد

حرصت زينب ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت أبنة هيفاء وهبي في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت جمبسوت طويل ذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

تزينت ابنة هيفاء وهبي ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونسقت معهما حقيبة يد متوسط الحجم باللون الأسود أيضا.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت ابنة هيفاء وهبي على خصلات شعرها الأسود المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الهادئة.

 

ابنة هيفاء وهبي
ابنة هيفاء وهبي
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