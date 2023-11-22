عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ لوك جديد.. زوجة أحمد السقا تستعرض أناقتها | شاهد

صدى البلد

حرصت مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

txt

ساعة عمرو دياب في دبي تثير الجدل.. سعرها خرافي

txt

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان إليسا في الرياض.. شاهد

تألقت زوجة أحمد السقا في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت جيبة قصير تصل أعلى الركبة و اتسمت بالنقوشات الملونة ونسقت معها قميص ذا أكمام طويلة باللون اللبني الذي لا يحمل أي نقوشات.
أنتعلت زوجة أحمد السقا بوت متوسط الطول، تزينت ببعض الإكسسوارات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.
اما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة أحمد السقا على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على  الألوان الهادئة التي كشفت عن جمالها.
 

مها الصغير زوجة أحمد السقا
مها الصغير زوجة أحمد السقا
مها الصغير زوجة أحمد السقا
مها الصغير زوجة أحمد السقا
احمد السقا زوجة الفنان أحمد السقا مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا إطلالة مها الصغير الإعلامية مها الصغير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

نتنياهو يكشف بند جديد من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

هعمل فحوصات.. نجوى إبراهيم تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية

تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

كيفية التخلص من السحر نهائيا.. 16 كلمة لا يقدر عليها ساحر ولا جان

مصر تحذر إسرائيل بسبب سيناء.. تهجير الفلسطينيين مرفوض ولا تهاون بالأمن القومي

موضوعات متعلقة

طريقة عمل زلابيا الشوكولاتة...أحلى من الجاهز

ساعة عمرو دياب في دبي تثير الجدل.. سعرها خرافي

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان إليسا في الرياض.. شاهد

في عيد ميلادها الـ44 .... أسرار غير متوقعة وراء أناقة هند صبري

قميص نادين نجيم يثير ضجة | لن تتوقع سعره

أسرار طريقة عمل حواوشي الشارع بمذاق لا يقاوم

بملابس ملفتة.. جنا وكنزي عمرو دياب تثيران الجدل|شاهد

طريقة عمل كيكة الموز بأسهل الخطوات

ترشيحاتنا

مثمنة وساطة مصر وجهودها.. قطر تعلق على صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل

طالب بعودة الأمريكيين الأسرى.. بايدن يعلق على اتفاق الرهائن بين إسرائيل وحماس

تفاصيل جديدة حول عقد الشناوي مع الأهلى

بقوة 6.2 درجة.. زلزال شديد يضرب إندونيسيا

أوائل شهر رمضان المبارك.. قصة إشهار ليلى مراد إسلامها؟

بعد أحداث شغب.. الأرجنتين تفوز على البرازيل في تصفيات المونديال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جديد.. زوجة أحمد السقا تستعرض أناقتها | شاهد

طريقة عمل مندي الفراخ| أحلى من المحلات

السجن والغرامة.. سيدة تثير الجدل بسبب كعكة

بالأسود.. جورجينا تثير الجدل بإطلالتها الملفتة عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ