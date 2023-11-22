بـ لوك جديد.. زوجة أحمد السقا تستعرض أناقتها | شاهد

حرصت مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت زوجة أحمد السقا في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت جيبة قصير تصل أعلى الركبة و اتسمت بالنقوشات الملونة ونسقت معها قميص ذا أكمام طويلة باللون اللبني الذي لا يحمل أي نقوشات.

أنتعلت زوجة أحمد السقا بوت متوسط الطول، تزينت ببعض الإكسسوارات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة أحمد السقا على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة التي كشفت عن جمالها.



مها الصغير زوجة أحمد السقا