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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان إليسا في الرياض.. شاهد

إليسا
إليسا

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا للفنانة اللبنانية إليسا، خلال إحيائها حفلا غنائيا  في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

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ظهرت إليسا في حفل الرياض بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة باللون البيج المصنوع من القماش اللامع بالكامل.
انتعلت إليسا حذاء شفاف ذا كعب عالي، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات وأعتمدت على البساطة و عدم المبالغة.
وعلق إيلي حنا، ناقد الموضة اللبناني، على فستان إليسا في الرياض قائلا:"من أجمل اطلالات اليسا آخر فترة."
 

وتابع ناقد الموضة:" الفستان كتير حلو عليها ولابق لها و اللون مناسبها كتير... و الواضح انه اليسا نحفانة و مزبطة جسمها و الفستان كمان فيه كورسيه و راسملها جسمها و بارزلها خصرها...و حركة القفازات اللي هني جزء من الفستان اضافوا لمسة حلوة غيرت الاستايل لانه هالستايل من الفساتين مألوف كتير....الشعر و المكياج حلوين و التنسيق مناسب...و بعطي الاطلالة 8.5/10."
 

إليسا
إليسا
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تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان إليسا في الرياض.. شاهد

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