بملابس ملفتة.. جنا وكنزي عمرو دياب تثيران الجدل|شاهد

حرصت كنزي أبنة عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة لها برفقة شقيقتها جنا.

ظهرت كنزي عمرو دياب في الصور بإطلالة ملفتة للغاية، حيث ارتدت فستان ذا أكمام مكشوفة باللون الأحمر المصنوع من القماش الدانتيل الشفاف وكشف التصميم عن رشاقتها، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية.

بينما ارتدت جنا عمرو دياب فستان ذا أكمام مكشوفة وجمع التصميم بين اللون البرتقالي و الوردي وهي من الألوان التي تتصدر موضة 2023، تزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية أعتمدت جنا و كنزي عمرو دياب على تسريحات الشعر المتناسقة مع ملا منهما، ولم يبالغان في أستخدام مستحضرات التجميل.