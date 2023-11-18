في عيد ميلادهما.... صور تكشف عن رومانسية منى زكي وأحمد حلمي

يحتفل الثنائي الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي بعيد ميلادهما اليوم 18 نوفمبر، وهم من أشهر الثنائيات في مصر والوطن العربي.

تحرص الفنانة منى زكي و زوجها أحمد حلمي من حين لآخر على مشاركة متابعيهما عبر صفحاتهما الرسمية على السوشيال ميديا، بأبرز الصور التي تكشف دائما عن رومانسيتهما، وتنال إعجاب متابعيهما أيضا على مواقع التواصل الأجتماعي.

كشفت إطلالات منى زكي برفقة زوجها أحمد حلمي عن اختيارها للإطلالات التي تجمع بين الأناقة والفخامة، وتحرص على اتباع أحدث صيحات الموضة و أختيار ما يتناسب معها و يكشف عن رشاقتها.

إليكم الصور……

منى زكي و أحمد حلمي

منى زكي و أحمد حلمي

منى زكي و أحمد حلمي

منى زكي و أحمد حلمي

منى زكي و أحمد حلمي

منى زكي و أحمد حلمي

منى زكي و أحمد حلمي

منى زكي و أحمد حلمي

منى زكي و أحمد حلمي

منى زكي و أحمد حلمي