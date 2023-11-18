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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادهما.... صور تكشف عن رومانسية منى زكي وأحمد حلمي

منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي

يحتفل الثنائي الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي بعيد ميلادهما اليوم 18 نوفمبر، وهم من أشهر  الثنائيات في مصر والوطن العربي.

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تحرص الفنانة منى زكي  و زوجها أحمد حلمي من حين لآخر على مشاركة متابعيهما عبر صفحاتهما الرسمية  على السوشيال ميديا، بأبرز الصور التي  تكشف دائما عن رومانسيتهما، وتنال إعجاب متابعيهما أيضا على مواقع التواصل الأجتماعي.

كشفت إطلالات منى زكي  برفقة زوجها  أحمد حلمي عن اختيارها للإطلالات التي تجمع بين الأناقة والفخامة، وتحرص على  اتباع أحدث صيحات الموضة و أختيار ما يتناسب معها و يكشف عن رشاقتها.

إليكم الصور…… 

منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
أحمد حلمى منى زكى أبرز إطلالات منى زكي أبناء منى زكي وأحمد حلمي اعمال منى زكي

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