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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن أناقة نسرين إمام.. شاهد

نسرين إمام
نسرين إمام

حرصت نسرين إمام عشاى مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام، بنشر استوري كشفت عن الاحتفال بعيد ميلادها.

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وتحرص نسرين أمام على مشاركة متابعيها دائما عبر حسابها على الأنستجرام، بأبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات العامة.

كشفت صور نسرين أمام عن ذوقها الراقي و الأنيق في أختيار الإطلالات و الملابس التي تظهر بها سواء الرسمية أو الكاجول، فهي تتميز بالتنوع و التجديد و عدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة.

وتتسم نسرين أمام بأنها مواكبة لأحدث صيحات الموضة العالمية و تختار ما يتناسب معها ويكشف عن رشاقتها وقوامها المثالي، كما تعتمد على البراندات و الماركات العالمية وهو ما يميزها عن غيرها من المشاهير.

وتقوم نسرين إمام بتنسيق المجوهرات الألماسية الراقية مع الساعات الفخامة و الحقائب و الأحذية الأنيقة مع إطلالاتها مما يزيد من أناقتها و جمال إطلالاتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد نسرين إمام على تسريحات الشعر و صيحات المكياج المتناسقة معها و التي تكشف عن جمالها.

 

نسرين إمام
نسرين إمام
نسرين إمام
نسرين إمام
نسرين إمام
نسرين إمام
نسرين إمام
نسرين إمام
نسرين إمام
نسرين إمام
نسرين إمام
نسرين إمام
نسرين إمام
نسرين إمام
نسرين إمام
نسرين إمام
نسرين إمام
نسرين إمام
نسرين إمام
نسرين إمام
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