بعد طلاقها.. بوسي بإطلالة مبهرة| شاهد

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها وذلك بعد إعلان انفصالها من رجل الأعمال هشام ربيع.

تألقت بوسي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا طويلا اتسم بصيحة الكتف الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة واتسم باللون الأخضر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وانتعلت بوسي حذاءً أنيقًا ذا كعب عالي باللون الذهبي، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت بوسي على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

بوسي