ناقد موضة يصف إطلالة أصالة بالكارثية| شاهد

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي بعض الصور للفنانة أصالة، وذلك خلال إحيائها حفلا غنائيا في روائع بليغ حمدي ضمن فعاليات موسم الرياض .

ظهرت أصالة في الحفل بإطلالة بإطلالة بسيطة مرتدية فستان طويل باللون الأبيض و نسقت مع وشاح من نفس اللون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

علق إيلي حنا، ناقد الموضة، على فستان أصالة في روائع بليغ حمدي في موسم الرياض، قائلا:"

ما فهمت الفكرة من دخولها حافية على المسرح، انه أريح لها مثلا؟ تلبس حذاء رياضي ولا تدخل حافية على الاقل احتراما للحضور و الجمهور."

تابع:"الاطلالة كارثية و اصالة غرقانة و ضايعة بالفستان.... الوشاح الكارثي اللي مع الفستان خرب الدنيا و طالع كأنهه لافة حالها ب شرشف طاولة، لانها petite اختفت ب هيدا الوشاح حتى عنقها اختفى…الشعر حلو كتسريحة (بس اللون الغامق بيناسبها اكثر) و المكياج جيد…و بعطي الاطلالة 2.5/10."

أصالة

أصالة