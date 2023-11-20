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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ساعة عمرو دياب في دبي تثير الجدل.. سعرها خرافي

عمرو دياب
عمرو دياب

حرص الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة خلال إحيائه حفلا غنائيا في دبي.

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تألق عمرو دياب في حفل دبي بإطلالة شبابية، حيث ارتدى بنطلون أسود مع تي شيرت ذا أكمام مكشوفة بنفس اللون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وظهر عمرو دياب في حفل دبي بساعة يد فخامة من ماركة رولكس العالمية، ويتسم جسد الساعة مصنوع من البلاتينوم مع اطار مرصع بـ٣٦ قطعة باجيت الماس، كما  يحتوي محرك الساعة على ٤٤ من الأحجار الحريمة و ٧٢ ساعة احتياط.

وبلغ سعر ساعة عمرو دياب في حفل دبي ٤٤٥،٠٠٠ دولار أمريكي ما أثار حالة من الدهشة بين متابعيه على السوشيال ميديا.


 

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