في عيد ميلادها.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ أيتن عامر

يصادف 22 نوفمبر عيد ميلاد الفنانة أيتن عامر و التي أتمت اليوم عامها الـ 37، وتعد من النجمات اللاتي تلفت الأنظار بجمالها و أناقتها أيضا.
تحرص أيتن عامر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بأبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها.
تتميز أيتن عامر بذوقها الراقي في أختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الرسمية أو الكاجوال أو فساتين السهرة، فهي تحرص على أختيار ما يبرز رشاقتها و أناقتها.
تقوم أيتن عامر بتنسيق الإكسسوارات و المجوهرات الراقية التي تزيد من جاذبيتها وتمنحها إطلالة متكاملة، بالأضافة إلي الحقائب و الأحذية المميزة و الأنيقة.
ومن الناحية الجمالية، تعتمد أيتن عامر على تسريحات الشعر التي تتناسب مع وجهها، وتختار صيحات المكياج التي تكشف جمال ملامحها.