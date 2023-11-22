في عيد ميلادها.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ أيتن عامر

يصادف 22 نوفمبر عيد ميلاد الفنانة أيتن عامر و التي أتمت اليوم عامها الـ 37، وتعد من النجمات اللاتي تلفت الأنظار بجمالها و أناقتها أيضا.



تحرص أيتن عامر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بأبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها.

تتميز أيتن عامر بذوقها الراقي في أختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الرسمية أو الكاجوال أو فساتين السهرة، فهي تحرص على أختيار ما يبرز رشاقتها و أناقتها.

تقوم أيتن عامر بتنسيق الإكسسوارات و المجوهرات الراقية التي تزيد من جاذبيتها وتمنحها إطلالة متكاملة، بالأضافة إلي الحقائب و الأحذية المميزة و الأنيقة.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد أيتن عامر على تسريحات الشعر التي تتناسب مع وجهها، وتختار صيحات المكياج التي تكشف جمال ملامحها.



أيتن عامر

أيتن عامر

أيتن عامر

أيتن عامر

أيتن عامر

أيتن عامر

أيتن عامر

أيتن عامر

أيتن عامر

أيتن عامر