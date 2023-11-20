قميص نادين نجيم يثير ضجة | لن تتوقع سعره

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت نادين نجيم في الصور بإطلالة أنيقة مرتدية توب باللون الأسود و نسقت معه قميص ذا أكمام طويلة جمع بين اللون الأبيض و الأسود.

وقد حمل قميص نادين نجيم في أحدث ظهور لها توقيع دار الازياء العالمية Balenciaga، وبلغ سعر التصميم 1718 دولار أمريكي أي ما يقرب من 90 ألف جنيه مصري.

ولفتت نادين نجيم الأنظار بمجموعة من المجوهرات الفخامة والثمينة والتي كان من ضمنها خاتم من كارتييه ، وكان ثمنه 24504 دولار.