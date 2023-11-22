زوجة تامر عاشور تبهر مُتابعيها بهذه الإطلالة عبر إنستجرام | شاهد

حرصت المذيعة نانسي نور زوجة الفنان تامر عاشور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.



خطفت زوجة تامر عاشور الأنظار في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون ليجن باللون الأسود ونسقت معه قميصاً طويلًا ذا أكمام طويلة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات.

وانتعلت زوجة تامر عاشور حذاءً رياضياً مسطحاً باللون الأبيض، وأكملت إطلالتها البسيطة ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة تامر عاشور على خصلات شعرها البني الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج.

زوجة تامر عاشور