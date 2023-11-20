في عيد ميلادها الـ44 .... أسرار غير متوقعة وراء أناقة هند صبري

يصادف 20 نوفمبر عيد ميلاد الفنانة التونسية هند صبري و التي أتمت اليوم عامها الـ 44، على الرغم من ذلك لا يبدو عليها.



تعتبر هند صبري من المشاهير التي تحرص على مشاركة متابعيها و جمهورها بأبرز الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو اليومية.

تكشف صور هند صبري على الأنستجرام عن إطلالاتها العصرية و الشبابية والمبهجة ،فهي تحرص على أتباع أحدث صيحات الموضة واختيار ما يتناسب معها.

تتميز إطلالات هند صبري بالتنوع و التجديد و الاختلاف فهي لا تسير على وتيرة واحدة في عالم الأزياء وهو ما يميزها و يعتبر من أسرار أناقتها، كما تقوم بتنسيق الإكسسورات الملفت و الحقائب الأنيقة التي تمنحها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد هند صبري على تسريحات الشعر البسيطة و الغير مبالغ فيها، وصيحات المكياج التي ترتكز على الألوان الهادئة و التي تكشف عن جمال ملامحها.



هند صبري

هند صبري

هند صبري

هند صبري

هند صبري

هند صبري

هند صبري

هند صبري

هند صبري

هند صبري