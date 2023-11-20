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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادها الـ44 .... أسرار غير متوقعة وراء أناقة هند صبري

هند صبري
هند صبري

يصادف 20 نوفمبر عيد ميلاد الفنانة التونسية هند صبري و التي أتمت اليوم عامها الـ 44، على الرغم من ذلك لا يبدو عليها.

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تعتبر هند صبري من المشاهير التي تحرص على مشاركة متابعيها و جمهورها بأبرز الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو اليومية.

تكشف صور هند صبري على الأنستجرام عن إطلالاتها العصرية و الشبابية والمبهجة ،فهي تحرص على أتباع أحدث صيحات الموضة واختيار ما يتناسب معها.

تتميز إطلالات هند صبري بالتنوع و التجديد و الاختلاف فهي لا تسير على وتيرة واحدة في عالم الأزياء وهو ما يميزها و يعتبر من أسرار أناقتها، كما تقوم بتنسيق الإكسسورات الملفت و الحقائب الأنيقة التي تمنحها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد هند صبري على تسريحات الشعر البسيطة و الغير مبالغ فيها، وصيحات المكياج التي ترتكز على الألوان الهادئة و التي تكشف عن جمال ملامحها.
 

هند صبري
هند صبري
هند صبري
هند صبري
هند صبري
هند صبري
هند صبري
هند صبري
هند صبري
هند صبري
هند صبري
هند صبري
هند صبري
هند صبري
هند صبري
هند صبري
هند صبري
هند صبري
هند صبري
هند صبري
هند صبري
هند صبري
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