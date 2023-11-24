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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماحوشتش قرش والزمان غدار.. 10 إطلالات لـ صفية العمري.. شاهد

صفية العمري
صفية العمري

تصدرت الفنانة صفية العمري مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاتها المثيرة للجدل خلال إستضافتها في برنامج حبر سري.

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وقالت صفية العمري في لقائها مع الأعلامية أسما إبراهيم:الزمن غدار والدنيا ملهاش آمان..  ماعملتش حساب للزمان وماحوشتش قرش وخايفة تيجي اللحظة دي وولادي بعيد عني."

تعتبر صفية العمري من النجمات اللاتي تجذب الأنظار حول أناقتها و إطلالاتها الجذابة التي تجمع بين الرقي و الفخامة.

كشفت صور صفية العمري عن أختيارها للإطلالات و الملابس العصرية المتناسقة مع قوامها و التي تكشف عن ذوقها الراقي، كما تقوم بتنسيق الإكسسوارات و المجوهرات التي تزيد من جاذبيتها .

ومن الناحية الجمالية، تعتمد صفية العمري على تسريحات الشعر و صيحات المكياج التي تبرز جمال ملامحها.

صفية العمري
صفية العمري
صفية العمري
صفية العمري
صفية العمري
صفية العمري
صفية العمري
صفية العمري
صفية العمري
صفية العمري
صفية العمري
صفية العمري
صفية العمري
صفية العمري
صفية العمري
صفية العمري
صفية العمري
صفية العمري
صفية العمري
صفية العمري
صفية العمري
صفية العمري
صفية العمري
صفية العمري
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