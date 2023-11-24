بمكياج لافت.. ريهام عبد الغفور تثير الجدل بهذه الإطلالة

حرص محمود عامر، مصفف الشعر على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة للفنانة ريهام عبد الغفور.

ظهرت ريهام عبد الغفور في الصور بإطلالة انيقة، حيث ارتدت فستان ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم بانه جمع بين اللون الأبيض و الأسود المصنوع من القماش الشيفون.

تزينت ريهام عبد الغفور ببعض الإكسسوارات و المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت ريهام عبد الغفور على تسريحة شعر مميزة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمال ملامحها.

ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور