بفستان جريء.. نورهان منصور تثير ضجة بإطلالة لافتة| شاهد

حرصت نورهان منصور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

خطفت نورهان منصور الأنظار في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان لافت اتسم الجزء العلوي من التصميم باللون الذهبي ذا الأكمام المكشوفة أما الجزء السفلي بالتل الأسود الشفاف.

انتعلت نورهان منصور حذاء صيفي ذا كعب عالي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أم من الناحية الجمالية، اعتمدت نورهان منصور على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها.

نورهان منصور