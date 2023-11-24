صفية العمري تبهر متابعيها بإطلالتها في عمان| شاهد

حرصت الفنانة القديرة صفية العمري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة لها خلال تواجدها في سلطنة عمان.

ظهرت صفية العمري في الصورة بإطلالة مميزة و بسيطة، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود مع توب بنفس اللون و نسقت معهما وشاح باللون النبيتي المطرز.

انتعلت صفية العمري حذاء أسود مسطح مع حقيبة يد متوسطة الحجم و نسقت مع إطلالتها قبعة باللون البيج مع نظارة شمس متناسقة مع وجهها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت صفية العمري على خصلات شعرها الأشقر ووضعت بعض لمسات المكياج.