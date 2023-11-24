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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صفية العمري تبهر متابعيها بإطلالتها في عمان| شاهد

صفية العمري
صفية العمري

حرصت الفنانة القديرة صفية العمري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة لها خلال تواجدها في سلطنة عمان.

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ظهرت صفية العمري في الصورة بإطلالة مميزة و بسيطة، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود مع توب بنفس اللون  و نسقت معهما  وشاح باللون النبيتي المطرز.

انتعلت صفية العمري حذاء أسود مسطح مع حقيبة يد متوسطة الحجم و نسقت مع إطلالتها قبعة باللون البيج مع نظارة شمس متناسقة مع وجهها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت صفية العمري على خصلات شعرها  الأشقر ووضعت بعض لمسات المكياج.

 

صفية العمري
صفية العمري
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