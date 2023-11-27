بملابس فورمال.. نانسي عجرم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها.

وظهرت نانسي عجرم، في الصور بإطلالة شبه فورمال، حيث ارتدت بنطلون قماش باللون الأسود مع بليزر بنفس اللون ونسقت معهما قميص أبيض لا يحمل أي نقوشات.

وانتعلت نانسي عجرم هاف بوت باللون الأسود، كما تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية وغير المبالغ فيها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نانسي عجرم على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.

نانسي عجرم

نانسي عجرم