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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان مكشوف.. أمينة خليل تبهر متابعيها بإطلالتها في مهرجان البحر الأحمر| شاهد

أمينة خليل
أمينة خليل

حرصت الفنانة أمينة خليل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها  خلال مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر.

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تألقت أمينة خليل على السجادة الحمراء بإطلالة راقية كعادتها، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة وظهر مكشوف مما أثار الجدل بين متابعيها.

تزينت أمينة خليل بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، انتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أمينة خليل على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.

 

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل
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