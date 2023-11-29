إيمان العاصي تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة إيمان العاصي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت إيمان العاصي في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت توب كشف عن بطنها وذا أكمام مكشوفة و نسقت معه بنطلون بنفس الألوان و الطبعات.

لم تبالغ إيمان العاصي في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات مما زاد من أناقتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت إيمان العاصي على خصلات شعرها الأشقر الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.

إيمان العاصي