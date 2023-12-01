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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ناقد موضة يهاجم نادين نجيم بسبب فستانها في مهرجان البحر الأحمر.. شاهد

نادين نجيم
نادين نجيم

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صور  جديدة لها خلال مشاركتها في حفل مهرجان البحر الأحمر.

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تألقت نادين نجيم في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل اي نقوشات أو تطريزات.

وعلق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا، على إطلالة نادين نسيب نجيم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، قائلا:" الاطلالة edgy و مختلفة و حركة الفتحة بالفستان ملفتة ومميزة كتير، 
بس مع الأسف الفستان مش flattering عليها ومش عاطي جسمها حقه... وقماشه مش فخم و خفيف…حركة القفازات مع الأساور العريضة كمان ملفتة وكملت اللوك... بس بشكل عام اللوك فيه شي مش زابط لما نشوفه اكثر من مرة... و بعتقد السبب اختلاف القماش الواضح بين الفستان و القفازات."
وتابع:"بس الشعر ابدا ابدا مش موفق لا تسريحة ولا قصة و مش لايق على نادين ابداااا ابدااا…و بعطي الاطلالة 6/10."

نادين نجيم

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