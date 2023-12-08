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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

إلهام شاهين تثير الجدل في ختام مهرجان البحر الأحمر بهذه الإطلالة| شاهد

إلهام شاهين
إلهام شاهين

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة لها خلال مشاركتها مساء أمس في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر.

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تألقت إلهام شاهين في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت جمبسوت طويلا ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون الأخضر المطرز و بحزام حول الخصر.

أكملت إلهام شاهين إطلالتها بكلاتش متوسط الحجم باللون الذهبي، كما تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت إلهام شاهين على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا لافتا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

إلهام شاهين 
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