إلهام شاهين تثير الجدل في ختام مهرجان البحر الأحمر بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة لها خلال مشاركتها مساء أمس في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر.

تألقت إلهام شاهين في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت جمبسوت طويلا ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون الأخضر المطرز و بحزام حول الخصر.

أكملت إلهام شاهين إطلالتها بكلاتش متوسط الحجم باللون الذهبي، كما تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت إلهام شاهين على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا لافتا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.