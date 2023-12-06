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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ابنة الحضري تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة عبر الإنستجرام| شاهد

ابنة الحضري
ابنة الحضري

حرصت شهد الحضري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.

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ظهرت شهد الحضري بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون ميلتون باللون الأبيض مع توب باللون الأسود ونسقت معهما معطفاً طويلاً اتسم بالطبعات المميزة.
وانتلعت شهد الحضري حذاءً رياضيًا باللون الأبيض مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأصفر ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت شهد الحضري على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.
 

أبنة الحضري
أبنة الحضري
أبنة الحضري
أبنة الحضري
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