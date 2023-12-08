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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادها.. 10 صور لـ مي كساب قبل وبعد العملية

مي كساب
مي كساب

يصادف 8 ديسمبر عيد ميلاد الفنانة مي كساب والتي أتمت اليوم عامها الـ42، وعلى الرغم من تخطيها حاجز الأربعين عاما لم يظهر عليها علامات التقدم في العمر.

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وقد أثارت الفنانة مي كساب جدلا واسعا على السوشيال ميديا  بعد ظهورها بقوام رشيق وفقدان العديد من الكيلوجرامات، ولكنها صرحت عن خضوعها لعملية تكميم المعدة.

كشفت صور مي كساب على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام، عن إطلالاتها و صورها قبل وبعد عملية تكميم المعدة التي من بعدها أصبحت ذات قوام رشيق وممشوق.

من جانب آخر تعتبر مي كساب من النجمات التي تعتمد على البساطة في الإطلالات التي تظهر بها سواء الكاجوال أو الرسمية أو فساتين السهرة أيضا.

 

مي كساب
مي كساب
مي كساب
مي كساب
مي كساب
مي كساب
مي كساب
مي كساب
مي كساب
مي كساب
مي كساب
مي كساب
مي كساب
مي كساب
مي كساب
مي كساب
مي كساب
مي كساب
مي كساب
مي كساب
مي كساب
مي كساب
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في عيد ميلادها.. 10 صور لـ مي كساب قبل وبعد العملية

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