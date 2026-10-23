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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مصطفى بكري: الرئيس السيسي يصارح المصريين بحجم التحديات والمخاطر التي تواجه الدولة

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمد البدوي

أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى مصر 2026 اتسم بالمكاشفة والمصارحة، وقدم توضيحات بشأن طبيعة التحديات والمخاطر التي تواجه الدولة المصرية في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.

التحديات التي تواجه مصر

وقال مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، مساء الجمعة، إن الرئيس السيسي تحدث بوضوح عن التحديات التي تواجه مصر، موضحًا طبيعة المرحلة الراهنة وما تفرضه من متطلبات للتعامل مع الأزمات المختلفة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن مصر تواجه مخاطر على مختلف الاتجاهات، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متلاحقة، مشيرًا إلى أن الدولة تتعامل مع أوضاع معقدة وأزمات لم تكن طرفًا فيها، لكنها تعمل على احتواء تداعياتها والحفاظ على مصالحها الوطنية.

الظروف الراهنة تتطلب إدارة متوازنة

وأوضح بكري أن طبيعة الظروف الراهنة تتطلب إدارة متوازنة لمختلف الملفات، بما يضمن حماية الدولة ومقدراتها، والتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية بما يتناسب مع حجم المخاطر المحيطة.

وشدد على أهمية إدراك طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد، وفهم ما تفرضه التطورات المحيطة من تحديات تستلزم التعامل معها بحسابات دقيقة تراعي المصالح الوطنية المصرية.

التحديات التي تواجه مصر السيسي الرئيس السيسي مصطفى بكري

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