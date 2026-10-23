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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تدخل عاجل لحل أزمة انقطاع المياه بقرية جدة في باريس الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

وجّهت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بضرورة المتابعة المستمرة للمرافق العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع الأعطال الطارئة لضمان استمرارية خدمات مياه الشرب بالمراكز والقرى.

وفي هذا السياق، أعلن علي نجاح، رئيس مركز ومدينة باريس، تنفيذ تدخل عاجل بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتعامل مع مشكلة انقطاع المياه بقرية جدة، والعمل على سرعة إعادة ضخ المياه وتلبية احتياجات المواطنين.

توفير مياه نقية لتلبية احتياجات الأهالي

وأوضح رئيس المركز أنه تم الدفع بسيارات محملة بمياه الشرب النقية إلى القرية، لتوفير احتياجات الأهالي بصورة فورية، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة تشغيل المحطة.

وأضاف أن الوحدة المحلية وفّرت غاطسًا بديلًا، تمهيدًا لتركيبه اليوم، بما يسهم في إعادة تشغيل المحطة ورفع كفاءتها واستئناف ضخ المياه داخل الشبكة في أسرع وقت ممكن.


تركيب غاطس بديل لإعادة تشغيل المحطة

وأكد رئيس مركز ومدينة باريس استمرار متابعة الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية، لحين الانتهاء من الإجراءات الفنية اللازمة وعودة الخدمة إلى طبيعتها، مع الحرص على تقليل آثار انقطاع المياه وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الوحدة المحلية بمركز ومدينة باريس للاستجابة لشكاوى المواطنين، وسرعة التعامل مع مشكلات المرافق العامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المركز وقراه.

متابعة مستمرة لحين عودة الخدمة

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس استمرار متابعة أعمال الصيانة والإجراءات الفنية الخاصة بالمحطة، لضمان سرعة الانتهاء منها وعودة ضخ المياه إلى قرية جدة، مشيدةً بتفهم المواطنين وتعاونهم خلال فترة التعامل مع العطل.
وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات محافظ الوادي الجديد بمتابعة المرافق العامة، وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين، والعمل على توفير الخدمات الأساسية وتحسين جودتها بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

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