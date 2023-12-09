لن تصدق.. سعر فستان يسرا في ختام مهرجان البحر الأحمر يثير الجدل| شاهد

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة يسرا، وذلك خلال حضورها حفل ختام مهرجان البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية.

تألقت يسرا في الحفل بإطلالة أنيقة كعادتها، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون البنفسجي الذي لا يحمل أي نقوشات ولكن بعض التطريزات البسيطة للغاية.

قد حمل فستان يسرا في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر توقيع إيلي صعب، وبلغ سعره إلى 2903 دولار أمريكي ، أي ما يعادل 90 ألف جنيه مصري.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت يسرا على خصلات شعرها الأشقر القصير، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

يسرا