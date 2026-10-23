تحدث الدكتور حسام موافي عن أهمية القيم الإنسانية في حياة الإنسان، مؤكدًا أن مهنة الطب لا يمكن النظر إليها باعتبارها وسيلة لكسب المال فقط، نظرًا لطبيعتها الإنسانية والمسؤولية التي يتحملها الطبيب تجاه المرضى.

وأوضح حسام موافي أن هناك فرقًا بين ممارسة الطب باعتباره مهنة إنسانية، وبين التعامل معه من منظور «أكل العيش»، مشيرًا إلى أن لكل جانب طبيعته المختلفة، وأنه لا يصح المقارنة بينهما بصورة تتجاهل المسؤولية الإنسانية المرتبطة بمهنة الطب.

حسام موافي: الطب مش مجرد مصدر للرزق

وأشار الدكتور حسام موافي إلى أن الطب يرتبط بالإنسان واحتياجاته الصحية، وهو ما يجعل الجانب الإنساني حاضرًا بقوة في هذه المهنة، خاصة في المواقف التي تتطلب مساعدة المرضى وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

وتبرز هذه الرؤية أهمية إدراك الطبيب لطبيعة الدور الذي يؤديه، بما يتجاوز مجرد أداء العمل مقابل الحصول على مقابل مادي، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات العمل والمسؤولية تجاه الآخرين.

«الكفن ملوش جيوب».. حسام موافي يحذر من الطمع

وفي حديثه عن الطمع، أكد حسام موافي أن الطمع لا يعود بالنفع الحقيقي على الإنسان، مستشهدًا بالمقولة الشهيرة «الكفن ملوش جيوب»، التي تذكر الإنسان بأن الأموال والممتلكات لا ترافقه بعد الموت.

وتحمل هذه المقولة رسالة بشأن أهمية عدم جعل جمع المال الهدف الوحيد في الحياة، وضرورة الاهتمام بالقيم والأخلاق التي تنظم علاقة الإنسان بمن حوله، خاصة عندما تتعلق القرارات بمصالح الآخرين واحتياجاتهم.

وشدد الدكتور حسام موافي على أهمية الإنسانية في حياة الفرد، قائلًا إن الجنة لا تأتي إلا عندما يكون الإنسان إنسانًا، في تأكيد على ضرورة التمسك بالقيم الإنسانية والأخلاقية في التعامل مع الآخرين.