حسام موافي يجيب عن سؤال محرج لشاب مقبل على الزواج.. ما هو | فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تفاصيل الرد على رسالة شاب يبلغ من العمر 28 عامًا، يعاني من الاكتئاب منذ نحو 10 سنوات، موضحًا أنه كان من الطلاب المتفوقين، لكن المرض أثّر على قدرته على الاستيعاب والتحصيل الدراسي، متسائلًا عما إذا كان يجب عليه مصارحة الفتاة التي يرغب في الارتباط بها بحالته النفسية قبل الزواج.

وأضاف حسام موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن سؤال الشاب يعكس احترامه للأمانة وحرصه على الوضوح مع شريكة حياته، مؤكدًا أهمية التفرقة بين الأمراض التي تستوجب إخبار الطرف الآخر بها قبل الزواج، والحالات التي يمكن علاجها والتعامل معها طبيًا.

وأوضح أن هناك أمراضًا قد تؤثر على قدرة الشخص على الإنجاب، ومن الضروري أن يكون الطرف الآخر على علم بها قبل اتخاذ قرار الزواج، بينما تختلف الحالات المرضية الأخرى وفقًا لطبيعتها ومدى تأثيرها على الحياة الزوجية.

وأشار إلى أن الاكتئاب من الأمراض النفسية التي يمكن علاجها، مشددًا على ضرورة عدم النظر إلى المرض النفسي باعتباره وصمة أو سببًا للخجل، لافتًا إلى أن كثيرًا من الأشخاص يعانون من اضطرابات نفسية تحتاج إلى التشخيص والعلاج المناسبين.

وأكد موافي أن علاج الاكتئاب قد يتم من خلال جلسات العلاج النفسي أو الأدوية وفقًا لتقييم الطبيب المختص، موضحًا أن العلاج النفسي لا يعني دخول مستشفى للأمراض العقلية، وأن الاعتقاد بارتباط كل مرض نفسي بالمستشفى أو فقدان العقل اعتقاد خاطئ.

وشدد على أهمية التوجه إلى طبيب متخصص في الأمراض النفسية للحصول على العلاج المناسب، مشيرًا إلى أن بعض الحالات قد تتحسن خلال فترة قصيرة، لكن مدة العلاج تختلف من شخص إلى آخر بحسب حالته واستجابته للعلاج.

وشدد على أهمية اختيار شريكة حياة مناسبة، والتعامل مع المرض النفسي بوعي ومسؤولية، مع عدم التردد في طلب المساعدة الطبية، إلى جانب التقرب إلى الله لأن التقرب من الله يريح النفس.