قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأقصر تستضيف «إيجيبت جيت 8» لطيران الباراموتور بمشاركة أكثر من 100 مغامر ومحترف من 15 دولة
مصطفى بكري: لجنة مصرية سودانية للتحقيق في واقعة الحدود وتحديد المسئوليات
رصد 191 مخالفة خلال سبتمبر.. محافظ الجيزة يتابع جهود الرقابة على المنشآت الطبية
إيطاليا تمدد تعليق اتفاقية شنجن مع إسبانيا لأسبوع إضافي
سفير مصر السابق بتل أبيب يكشف ل صدى البلد سيناريو وصول نتنياهو إلى رئاسة إسرائيل
بيراميدز يضع قدما في دور مجموعات «أبطال إفريقيا» بالفوز على المريخ 1-0
قصور فني وأمني في مطار بيروت يهدد استئناف الرحلات المباشرة مع الولايات المتحدة
قومي المرأة: كلمات الرئيس السيسي تؤكد الدور المحوري للمرأة المصرية في بناء وعي الأجيال الجديدة
مقدرش يمسك دموعه.. صاحب قاعة أفراح بنجع حمادي يوثق لحظة احتراق مشروعه: كل حاجة راحت
رئيس وزراء المجر يلتقي زيلينسكي للمرة الأولى وسط مساعٍ لتطبيع العلاقات بين البلدين
الساعة هتتغير يوم جمعة.. 60 دقيقة إلى الخلف لبدء التوقيت الشتوي هذا الموعد
تطوير مدرسة التربية الفكرية في رابع محطات جولة «مستقبل وطن» بسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام موافي يجيب عن سؤال محرج لشاب مقبل على الزواج.. ما هو | فيديو

الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني
الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني
إسراء صبري

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تفاصيل الرد على رسالة شاب يبلغ من العمر 28 عامًا، يعاني من الاكتئاب منذ نحو 10 سنوات، موضحًا أنه كان من الطلاب المتفوقين، لكن المرض أثّر على قدرته على الاستيعاب والتحصيل الدراسي، متسائلًا عما إذا كان يجب عليه مصارحة الفتاة التي يرغب في الارتباط بها بحالته النفسية قبل الزواج.

وأضاف حسام موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن سؤال الشاب يعكس احترامه للأمانة وحرصه على الوضوح مع شريكة حياته، مؤكدًا أهمية التفرقة بين الأمراض التي تستوجب إخبار الطرف الآخر بها قبل الزواج، والحالات التي يمكن علاجها والتعامل معها طبيًا.

وأوضح أن هناك أمراضًا قد تؤثر على قدرة الشخص على الإنجاب، ومن الضروري أن يكون الطرف الآخر على علم بها قبل اتخاذ قرار الزواج، بينما تختلف الحالات المرضية الأخرى وفقًا لطبيعتها ومدى تأثيرها على الحياة الزوجية.

وأشار إلى أن الاكتئاب من الأمراض النفسية التي يمكن علاجها، مشددًا على ضرورة عدم النظر إلى المرض النفسي باعتباره وصمة أو سببًا للخجل، لافتًا إلى أن كثيرًا من الأشخاص يعانون من اضطرابات نفسية تحتاج إلى التشخيص والعلاج المناسبين.

وأكد موافي أن علاج الاكتئاب قد يتم من خلال جلسات العلاج النفسي أو الأدوية وفقًا لتقييم الطبيب المختص، موضحًا أن العلاج النفسي لا يعني دخول مستشفى للأمراض العقلية، وأن الاعتقاد بارتباط كل مرض نفسي بالمستشفى أو فقدان العقل اعتقاد خاطئ.

وشدد على أهمية التوجه إلى طبيب متخصص في الأمراض النفسية للحصول على العلاج المناسب، مشيرًا إلى أن بعض الحالات قد تتحسن خلال فترة قصيرة، لكن مدة العلاج تختلف من شخص إلى آخر بحسب حالته واستجابته للعلاج.

وشدد على أهمية اختيار شريكة حياة مناسبة، والتعامل مع المرض النفسي بوعي ومسؤولية، مع عدم التردد في طلب المساعدة الطبية، إلى جانب التقرب إلى الله لأن التقرب من الله يريح النفس.

الأمراض النفسية العلاج النفسي اضطرابات نفسية الاكتئاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1100 جنيه في يوم.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

بنك مصر

لمدة 48 ساعة| تحذير عاجل من بنك مصر لعملائه.. ماذا حدث؟

صورة تعبيرية

رسميا.. الإسكان توضح الأنشطة المسموح بها في بدرومات العمارات والفيلات

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

الصلاة

حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح

أسعار الذهب اليوم في مصر

يحافظ على مكاسبه.. أسعار الذهب الآن في مصر

الطقس في مصر

تقدم السحب باتجاه القاهرة.. أمطار تضرب الأجواء بعد ساعات| الطقس

سداد فاتورة الغاز

قبل الغرامة.. موعد انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026

ترشيحاتنا

3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة

تحذيرات عاجلة وتحديثات شاملة.. 3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة للعملاء

المنح الدراسية الممولة

كيف تحصل على منحة دراسية في أمريكا؟.. شروط وأوراق التقديم للطلاب الأجانب

شقق «بيت العمر»

خطوتك الأولى لامتلاك شقة العمر.. أسعار ومدة تعاقد وحدات الإيجار بمدن الإسكان

بالصور

طريقة عمل البطاطا بالبرتقال في الفرن.. حلوى اقتصادية بمذاق مميز

طريقة عمل البطاطا بالبرتقال في الفرن
طريقة عمل البطاطا بالبرتقال في الفرن
طريقة عمل البطاطا بالبرتقال في الفرن

بترمي زيت التونة والسردين؟.. مفاجآت عن أوميجا 3 والفرق بين التونة القطع والمفتتة

هل زيت التونة والسردين المعلب مفيد؟
هل زيت التونة والسردين المعلب مفيد؟
هل زيت التونة والسردين المعلب مفيد؟

نوع من الخضار يغنيك عن فيتامين سي.. فوائده مذهلة

الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي
الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي
الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد