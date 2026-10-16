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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«العلاج النفسي مش معناه دخول مستشفى».. حسام موافي يوضح طرق علاج الاكتئاب

الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني
الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني
إسراء صبري

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الاكتئاب من الاضطرابات النفسية التي يمكن علاجها، مشددًا على أهمية تصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالأمراض النفسية، وعدم التعامل معها باعتبارها وصمة اجتماعية أو مصدرًا للخجل.

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن علاج الاكتئاب قد يعتمد على جلسات العلاج النفسي أو الأدوية، وفقًا لتقييم الطبيب المختص وطبيعة الحالة، مؤكدًا ضرورة التوجه إلى متخصص في الأمراض النفسية للحصول على التشخيص والعلاج المناسبين.

وأشار إلى أن الاعتقاد بأن الإصابة بمرض نفسي تعني ضرورة دخول مستشفى للأمراض العقلية أو فقدان الشخص لعقله اعتقاد غير صحيح، لافتًا إلى أن الاضطرابات النفسية تتطلب التعامل معها طبيًا وفقًا لطبيعة كل حالة واحتياجاتها العلاجية.

وأضاف أن بعض الحالات قد تشهد تحسنًا خلال فترة قصيرة، إلا أن مدة العلاج تختلف من شخص إلى آخر بحسب شدة الأعراض ومدى الاستجابة للعلاج، ما يستلزم الالتزام بتوجيهات الطبيب وعدم الاستهانة بالأعراض.

وشدد موافي على أهمية الاهتمام بالصحة النفسية وعدم تأجيل طلب المساعدة المتخصصة، مؤكدًا أن التعامل الواعي مع المرض واتباع العلاج المناسب يساعدان على تحسين حالة المريض، إلى جانب التقرب إلى الله لما يمنحه من راحة وطمأنينة نفسية.

الصحة النفسية علاج الاكتئاب الاضطرابات النفسية

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