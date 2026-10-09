ابعد عن التدخين.. حسام موافي يكشف علاقته بتصلب الشرايين

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن أبرز العوامل المرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بتصلب الشرايين، محذرًا من تأثير التدخين وارتفاع الكوليسترول في صحة القلب والأوعية الدموية.

وأوضح حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن تراكم الكوليسترول داخل جدران الشرايين قد يؤدي إلى ضيقها، ما يحد من تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الأنسجة والعضلات والأعضاء الحيوية.

وأشار موافي إلى أن ترسب الكوليسترول داخل جدران الشرايين قد يؤثر في حركة الدم بصورة طبيعية، ما يؤدي إلى انخفاض كمية الأكسجين التي تصل إلى الأنسجة، وقد يترتب عليه حدوث مشكلات صحية خطيرة.

وأضاف أن بعض المناطق داخل الشرايين تكون أكثر عرضة لتراكم الترسبات، نتيجة طبيعة تدفق الدم، وهو ما قد يسهم في تطور الإصابة بتصلب الشرايين.

وشدد موافي على أن التدخين من العوامل التي تزيد مخاطر الإصابة بأمراض الشرايين، مؤكدًا أهمية الإقلاع عنه للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وتقليل احتمالات التعرض للمضاعفات المرتبطة بتصلب الشرايين.