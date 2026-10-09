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3 طرق لعلاج نشاط الغدة الدرقية.. حسام موافي يوضح التفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

3 طرق لعلاج نشاط الغدة الدرقية.. حسام موافي يوضح التفاصيل

الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني
الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني
إسراء صبري

أكد الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن علاج فرط نشاط الغدة الدرقية يعتمد على 3 خيارات رئيسية، هي العلاج الدوائي، والعلاج باليود المشع، والتدخل الجراحي، موضحًا أن تحديد الطريقة المناسبة يتوقف على طبيعة الحالة ومدى استجابتها للعلاج.

وأوضح موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع عبر قناة «صدى البلد» أن الأدوية التي تقلل نشاط الغدة الدرقية تُعد من الخيارات الأساسية للعلاج، وقد يحتاج المريض إلى أدوية إضافية للسيطرة على الأعراض المصاحبة، مثل تسارع ضربات القلب، وفقًا لتقييم الطبيب المعالج.

وأضاف أن بعض الحالات قد تستدعي علاجات أخرى وفقا لسبب الإصابة وطبيعتها، مشددًا على ضرورة عدم تناول الأدوية أو تعديل جرعاتها دون الرجوع إلى الطبيب المختص.

وأشار موافي إلى أن العلاج باليود المشع يُستخدم في بعض حالات فرط نشاط الغدة الدرقية، إذ تمتص خلايا الغدة، اليود، ويساعد اليود المشع على تقليل نشاطها؛ من خلال التأثير في الخلايا المسؤولة عن إنتاج الهرمونات.

وأوضح أن التدخل الجراحي قد يكون ضروريًا في حالات محددة، وقد يشمل استئصال جزء من الغدة الدرقية أو استئصالها بالكامل وفقًا للتقييم الطبي.

وشدد موافي على أهمية متابعة المريض مع طبيب متخصص في أمراض الغدد الصماء؛ لتحديد العلاج الأنسب بناءً على «نتائج الفحوصات، والتشخيص، ومدى الاستجابة للعلاج»، وعدم رفض أي خيار علاجي قبل مناقشة فوائده ومخاطره مع الطبيب.

الغدة الدرقية ضربات القلب الغدد الصماء حسام موافي

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