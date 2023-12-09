شاهد.. بوسي تثير الجدل بأناقتها في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة بوسي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها.

وتألقت بوسي في الصور بإطلالة كاجوال كشفت عن ذوقها الراقي، حيث ارتدت بنطلون جينز مواكب لأحدث صيحات الموضة مع توب باللون الأبيض و نسقت معهما جاكت باللون الأوف وايت.

وانتعلت بوسي حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت بوسي على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.