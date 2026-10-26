ترامب يطرح اسم فيكتور أوربان لقيادة الأمم المتحدة بدعم روسي وصيني

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب شجعت رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان على التفكير في الترشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، في خطوة قد تحظى بدعم أمريكي وروسي وصيني، وفقًا للتقرير.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين من ثلاث دول أن اسم أوربان طُرح خلال مناقشات بين مسؤولين أمريكيين وصينيين وروس بشأن المرشحين المحتملين لخلافة الأمين العام الحالي أنطونيو جوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر 2026.

وبحسب التقرير، يرى مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن القوى الثلاث قد تتمكن من حشد دعم كافٍ داخل مجلس الأمن، الذي يضم 15 عضوًا، رغم احتمالات معارضة بريطانيا وفرنسا، العضوين الدائمين اللذين يمتلكان حق النقض «الفيتو».

وأشار التقرير إلى أن أوربان أبدى استعدادًا مبدئيًا لخوض السباق، لكنه لا يزال حذرًا، إذ يرغب في التأكد من امتلاكه فرصة قوية للفوز، فيما لم يصدر إعلان رسمي بشأن ترشحه المحتمل.

ويرتبط طرح اسم أوربان بتقارب مواقفه السياسية مع إدارة ترامب، خاصة في ملفات الهجرة ومواجهته المتكررة للاتحاد الأوروبي، وفقًا لما أوردته الصحيفة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع دخول الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة سباق الترشح للمنصب، وسط توقعات بإمكانية ظهور أسماء أخرى خلال الفترة المقبلة.

ولا يزال ترشيح أوربان في إطار المناقشات والاقتراحات، ولم يُحسم رسميًا، كما لم يصدر إعلان نهائي من إدارة ترامب بشأن دعمه للمنصب.