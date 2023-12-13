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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زوجة حمدي الميرغني بإطلالة لافتة في عيد ميلاد ابنتها| شاهد

زوجة حمدي الميرغني
زوجة حمدي الميرغني

حرصت إسراء عبد الفتاح زوجة الفنان حمدي الميرغني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي  على موقع التواصل الاجتماعي الأنستجرام، بصورا عبر خاصية الاستوري من حفل عيد ميلاد أبنتها.

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لافتت زوجة حمدي الميرغني الأنظار في عيد ميلاد أبنتها الأنظار بإطلالة على الموضة، حيث ارتدت بنطلون باللون البينك مع جاكت بنفس اللون و هي من الصيحات التي تتصدر موضة 2024.
أنتعلت زوجة حمدي الميرغني حذاء رياضي مسطح باللون البيج، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات ما منحه طلة بسيطة متناسقة مع أجواء عيد الميلاد.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة حمدي الميرغني على الشعر المنسدلا على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.
 

زوجة حمدي الميرغني
زوجة حمدي الميرغني
زوجة حمدي الميرغني
زوجة حمدي الميرغني
زوجة حمدي الميرغني
زوجة حمدي الميرغني
زوجة حمدي الميرغني
زوجة حمدي الميرغني
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