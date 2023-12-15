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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان ياسمين رئيس في افتتاح مهرجان الجونة يثير ضجة| سعره خرافي

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة ياسمين رئيس، خلال  حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته السادسة مساء امس.

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تألقت ياسمين رئيس في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدا فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الفضي ونسقت معه أكمام باللون الأسود ووشاح بنفس لون الفستان.

بلغ سعر فستان ياسمين رئيس في افتتاح الجونة 3267 دولار أمريكي، أي ما يقرب من 101 ألف جنيه مصري.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين رئيس على خصلات شعرها المنسدلة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

 

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
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