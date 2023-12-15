فستان ياسمين رئيس في افتتاح مهرجان الجونة يثير ضجة| سعره خرافي

تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة ياسمين رئيس، خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته السادسة مساء امس.

تألقت ياسمين رئيس في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدا فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الفضي ونسقت معه أكمام باللون الأسود ووشاح بنفس لون الفستان.

بلغ سعر فستان ياسمين رئيس في افتتاح الجونة 3267 دولار أمريكي، أي ما يقرب من 101 ألف جنيه مصري.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين رئيس على خصلات شعرها المنسدلة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

ياسمين رئيس