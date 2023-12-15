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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. فستان ياسمين رئيس في افتتاح مهرجان الجونة.. شاهد .. سبب وفاة رئيس نادي النصر

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

فستان ياسمين رئيس في افتتاح مهرجان الجونة يثير ضجة| سعره خرافي

تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة ياسمين رئيس، خلال  حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته السادسة مساء امس.

سبب وفاة رئيس نادي النصر.. وبهذه الطريقة تنقذ المصاب به

أثار خبر وفاة رئيس نادي النصر عمرو عبد الحق، أمس، حالة كبيرة من الحزن بين جمهوره ومحبيه .. فما السبب في رحيله؟!

أعلن المقربون من رئيس نادي النصر عمرو عبد الحق أن سبب وفاته كان الإصابة بأزمة قلبية مفاجئة أدت لرحيله عن عالمنا في سن الـ 53.

وفاة عمرو عبد الحق.. معلومات صادمة عن سبب رحيل رئيس نادي النصر

سادت حالة من الحزن بين أوساط جمهور كرة القدم، بعد الإعلان عن وفاة رئيس نادي النصر عمرو عبد الحق أمس.

وأعلنت شقيقة رئيس نادي النصر عمرو عبد الحق، خبر الوفاة وطلبت من رواد الجمهور الدعاء له أمس الخميس.

سعر فستان بسنت شوقي في افتتاح مهرجان الجونة يثير ضجة.. شاهد

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا للفنانة بسنت شوقي خلال حفل أفتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة.

 

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