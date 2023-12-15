سبب وفاة رئيس نادي النصر.. وبهذه الطريقة تنقذ المصاب به

أثار خبر وفاة رئيس نادي النصر عمرو عبد الحق، أمس، حالة كبيرة من الحزن بين جمهوره ومحبيه .. فما السبب في رحيله؟!

أعلن المقربون من رئيس نادي النصر عمرو عبد الحق أن سبب وفاته كان الإصابة بأزمة قلبية مفاجئة أدت لرحيله عن عالمنا في سن الـ 53

وعانى عمرو عبد الحق القاهرى رئيس نادي النصر من أزمة قلبية تسببت في فقدانه الوعي ودخوله للعناية المركزة.

وتعد الأزمة القلبية سبب موت رئيس نادي النصر من أشهر المشكلات الصحية المتسببة في الوفاة وتصيب جميع الأعمار حتى الشباب والأطفال أحيانا.

وتكمن النجاة من الأزمة القلبية المتسببة في وفاة رئيس نادي النصر في سرعة إسعاف المريض، وهذا لن يحدث إلا بمعرفة الأعراض.

نرصد لكم فيما يلي أهم أعراض الأزمة القلبية المتسببة في وفاة رئيس نادي النصر عمرو عبد الحق.

تكون أعراض توقف القلب المفاجئ فورية وشديدة، وتتضمن:

الانهيار المفاجئ.

توقف النبض.

توقف التنفس.

فقدان الوعي.

ما-هي-أسباب-فقدان-الوعى

أعراض تنذرك بالأزمة قبل وقوعها



وفي بعض الأحيان، تظهر أعراض أخرى قبل توقف القلب المفاجئ تنذرك بحدوث الأزمة وقد يتضمن ذلك ما يأتي:

الشعور بالانزعاج في منطقة الصدر.

ضيق النفس.

الضعف.

سرعة النبض أو الرفرفة أو الخفقان الشديد بالقلب.

لكن عادةً يحدث توقف القلب المفاجئ من دون سابق إنذار.

عمرو عبد الحق

كيفية عمل إنعاش رئوي

وإذا لم يكن هناك تنفس أو نبض، عندها فقط ابدأ بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي.

إذا كنت غير مدرب على الإنعاش القلبي الرئوي، فعليك إجراء الانعاش القلبي الرئوي باستعمال اليدين فقط و أي ادفع صدر الشخص بقوة وسرعة بمعدل من 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة.

إذا كنت مدربًا على الإنعاش القلبي الرئوي وواثقًا من قدرتك على إجرائه بطريقة سليمة، فابدأ بتوجيه 30 ضغطة على الصدر قبل إعطاء نَفَسَي الإنقاذ.