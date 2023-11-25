يعالج أمراضًا خطيرة .. العلماء يكشفون أسرار تفل القهوة المطحونة|تفاصيل

اكتشف العلماء أن تفل القهوة المطحونة التي نتخلص منها كل صباح يحتوى على أسرار كثيرة تساعد في الحماية من الخرف والزهايمر وغيرهما من الحالات الطبية المرتبطة بالجهاز العصبي.

ووفقا لما جاء في موقع "نيوز ويك" وجد العلماء أن شيئًا يسمى النقاط الكمومية الكربونية المستندة إلى حمض الكافيين (CACQDs)، والتي يمكن تصنيعها من تفل القهوة المطحونة، قد يحمي الخلايا العصبية في الدماغ من الأضرار الناجمة عن العديد من الأمراض التنكسية العصبية، وفقًا لبحث جديد في مجلة الأبحاث البيئية .

كانت CACQDs هذه تحمي الخلايا العصبية من حالات التنكس العصبي فقط إذا كان المرض ناجمًا عن عوامل تشمل السمنة والعمر والتعرض للمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية البيئية السامة الأخرى.



وقال جيوتيش كومار، المؤلف المشارك في الورقة البحثية، وهو طالب دكتوراه في قسم الكيمياء والكيمياء الحيوية بجامعة تكساس في إل باسو: "إن النقاط الكمومية الكربونية القائمة على حمض الكافيين الموجود في تفل القهوة لديها القدرة على إحداث تحول في علاج الاضطرابات التنكسية العصبية".

"وهذا لأن أيا من العلاجات الحالية لا تعالج الأمراض، بل تساعد فقط في إدارة الأعراض وهدفنا هو إيجاد علاج من خلال معالجة الأسس الذرية والجزيئية التي تسبب هذه الظروف."

اكتشف العلماء أن النقاط الكمومية في تفل القهوة وهو أحد نفايات المطبخ الشائعة قد تحمي الدماغ من التنكس العصبي.



كيفية_تنشيط_الدماغ



تشمل أمراض التنكس العصبي مرض الزهايمر، وهو شكل من أشكال الخرف، ومرض باركنسون ومرض هنتنغتون، وكلها ترتبط في المقام الأول بفقدان الخلايا العصبية أو خلايا الدماغ وما ينتج عن ذلك من فقدان وظائف المخ.



يمكن أن تكون هذه الحالات وراثية أو ناجمة عن نمط الحياة أو العوامل البيئية وغالبًا ما تشترك حالات التنكس العصبي الناجمة عن البيئة في السمات في مراحلها المبكرة، بما في ذلك زيادة مستويات الجذور الحرة في الدماغ، وهي جزيئات ضارة مرتبطة بالسرطان وغيره من الحالات بالإضافة إلى البروتينات المكونة للأميلويد والتي تبدأ في التجمع وقد تؤدي إلى لويحات الأميلويد في الجسم التى تحدث فى حالات الخرف

وجد الباحثون في جامعة تكساس في إل باسو أن CACQDs كانت وقائية للأعصاب في تجارب أنابيب الاختبار، وخطوط الخلايا، ونماذج أخرى من مرض باركنسون حيث كانت الحالة ناجمة عن مبيد الباراكوات ويعمل CACQD عن طريق إزالة الجذور الحرة ومنعها من التسبب في الضرر، وكذلك تثبيط تراكم أجزاء بروتين الأميلويد.



يقترح العلماء أنه يمكن استخدام CACQDs في المراحل المبكرة جدًا من الأمراض التنكسية العصبية لمنعها من التطور بشكل أكبر.

إن عواقب التنكس العصبي متعددة العوامل، وفقًا لماهيش نارايان، الأستاذ بجامعة تكساس في إل باسو، وزميل الجمعية الملكية للكيمياء، والمؤلف المشارك في الورقة البحثية.

وتتفكك البروتينات بشكل خاطئ، وتتولد الجذور الحرة بشكل منفصل. كلا الحدثين يتسببان في تلف الخلايا العصبية، والإصابة، والموت

تمنع CQDs (CACQDs هنا) كلا من اختلال البروتينات ومسح الجذور الحرة وبالتالي تظهر آليات مستقلة للتدخل وحماية الخلايا العصبية من الخلل والأمراض التى تصيبها



"من المرجح أن تكون فعالة في العديد من أشكال التنكس العصبي المتفرقة (مجهولة السبب) مثل مرض باركنسون، ومرض الزهايمر، وجسم ليوي مع الخرف، والخرف مع أجسام ليوي، ولكن من غير المحتمل أن تكون فعالة في الاضطرابات الوراثية أو العائلية مثل النسبة الصغيرة من الأشخاص المصابين بمرض باركنسون العائلي ومرض الزهايمر. أو أولئك الذين يعانون من مرض هنتنغتون (بسبب طفرات في بروتين هنتنغتون)."

تعتبر CACQDs مناسبة بشكل خاص لهذا الدور، حيث إن حمض الكافيين المشتق منها يمكن أن يخترق حاجز الدم في الدماغ وبالتالي يعمل على الخلايا داخل الدماغ، حيث تسبب حالات التنكس العصبي معظم الضرر لذا فمن المهم عدم التخلص من تفل القهوة بعد الآن .