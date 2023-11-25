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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أضرار كارثية عند شرب الكثير من القهوة في اليوم الواحد

الكافيين
الكافيين

 

يدخل الكافيين في أشهر المشروبات الشائعة التي يتناولها البشر في مختلف أنحاء العالم وفي مقدمتها المشروبات الغازية والشاي والقهوة والمشروبات الرياضية

يعد الكافيين من المواد المفيدة لزيادة التركيز والانتباه ولكن الإكثار منه يتسبب في أضرار صحية عديدة لذا يجب تناوله باعتدال

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ووفقا لما جاء في موقع mountsinai نعرض لكم أهم الأضرار التي تحدث للجسم عند الإسراف في الكافيين

 

أضرار الكافيين 
قد تشمل أعراض الجرعة الزائدة من الكافيين لدى البالغين ما يلي:

مشكلة في التنفس
تغييرات في اليقظة
الإثارة والارتباك والهلوسة
التشنجات (النوبات)
إسهال
دوخة
حمى
زيادة العطش
زيادة التبول
اضطراب نبضات القلب
أرتعاش العضلات
الغثيان والقيء
ضربات قلب سريعة
مشكلة في النوم


قد تشمل الأعراض الإفراط في الكافيين  عند الأطفال ما يلي:

العضلات التي تكون متوترة للغاية، ثم تسترخي بشدة
الغثيان والقيء
التنفس السريع والعميق
ضربات قلب سريعة
صدمة
الارتعاش
الأعراض الحادة للتسمم بالكافيين (الجرعة الزائدة والتسمم)

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