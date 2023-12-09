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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تغير الصوت والسعال بينها.. علامات غير متوقعة تكشف السرطان في مراحله الأولى

السرطان
السرطان

السرطان يمكن أن يصيب أي جزء من الجسم، وهناك أكثر من 100 نوع مختلف من السرطان، ولكل منه، أعراضه الخاصة، ومع ذلك، هناك بعض الأعراض التي قد تكون علامات مبكرة على الإصابة بالسرطان.

ووفقا لما جاء في موقع “ويبمد”؛ نعرض لكم بعض الأعراض المبكرة للسرطان، والتي يجب أن تكون على دراية بها:

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الإرهاق

الإرهاق هو أحد أكثر أعراض السرطان شيوعًا، ويمكن أن يكون الإرهاق ناتجًا عن العديد من الأشياء، بما في ذلك السرطان، وإذا كنت تشعر بالإرهاق الشديد بشكل غير عادي؛ فمن المهم استشارة الطبيب.

تغيرات في الوزن

يمكن أن يؤدي السرطان إلى فقدان الوزن أو زيادة الوزن بشكل غير مقصود، وإذا فقدت أو اكتسبت وزنًا دون تغيير نظامك الغذائي أو مستوى نشاطك؛ فمن المهم استشارة الطبيب.

كتلة أو منطقة سميكة

يمكن أن يكون وجود كتلة أو منطقة سميكة تحت الجلد علامة على الإصابة بالسرطان وإذا لاحظت أي كتل أو مناطق سميكة، فمن المهم استشارة الطبيب.

تقرحات لا تلتئم

إذا كانت لديك تقرحات في الجلد لا تلتئم؛ فقد تكون هذه علامة على الإصابة بالسرطان، ومن المهم استشارة الطبيب.

تغيرات في عادات التبول أو البراز

يمكن أن تؤدي بعض أنواع السرطان إلى تغيرات في عادات التبول أو البراز وإذا لاحظت أي تغييرات في عادات التبول أو البراز، فمن المهم استشارة الطبيب.

ألم أو حرقة في المعدة

يمكن أن تؤدي بعض أنواع السرطان إلى ألم أو حرقة في المعدة، وإذا كنت تعاني منها؛ فمن المهم استشارة الطبيب.

سعال أو ضيق في التنفس

يمكن أن تؤدي بعض أنواع السرطان إلى السعال أو ضيق التنفس، وإذا كنت تعاني منهما؛ فمن المهم استشارة الطبيب.

تغيرات في الصوت

يمكن أن يؤدي بعض أنواع السرطان، إلى تغييرات في الصوت، فإذا لاحظت أي تغيرات في صوتك؛ فمن المهم استشارة الطبيب.

نزيف غير طبيعي

يمكن أن يسبب السرطان نزيفًا غير طبيعي من الأنف أو الفم أو المهبل أو المستقيم، فإذا لاحظت أي نزيف غير طبيعي؛ فمن المهم استشارة الطبيب.

حمى أو تعرق ليلي

يمكن أن يسبب السرطان حمى أو تعرق ليلي، فإذا كنت تعاني منهما؛ فمن المهم استشارة الطبيب.

ويعد من المهم أيضا، ملاحظة أن هذه الأعراض ليست كلها علامات على الإصابة بالسرطان، ومع ذلك، فإذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض؛ فمن المهم استشارة الطبيب، والذي يمكنه مساعدتك في تحديد سبب الأعراض، وإجراء الاختبارات اللازمة إذا لزم الأمر.

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