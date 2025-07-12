نجوم تنس مربوطون على سيارات لكزس في تجربة قيادة غريبة

اشتهرت شركة لكزس بتقديم سيارات فاخرة وهادئة تناسب الذوق الرفيع، لكن في الوقت ذاته، لم تتوقف عن السعي لإعادة تعريف صورتها بتقديم طرازات ذات طابع رياضي وجريء.

ومن أبرز محاولاتها الناجحة كانت السيارة LFA الأسطورية، ثم LC كوبيه الأنيقة، إلى جانب سلسلة F عالية الأداء التي أثبتت أن الفخامة يمكن أن تسير جنبًا إلى جنب مع القوة والإثارة.

تجربة مجنونة تجمع رياضة التنس بالسيارات

ضمن حملة دعائية غريبة ولكن لافتة للأنظار، جمعت لكزس بين عالم السيارات والرياضة، من خلال اختبار فريد من نوعه شارك فيه لاعبا التنس جيمي موراي ولورا روبسون.

جلس الثنائي فوق سيارة لكزس NX، وهي تتحرك على طريق محدد، وقاما بتبادل ضربات كرة التنس 101 مرة متتالية بسرعة وصلت إلى 29 ميلًا في الساعة (47 كم/ساعة).

الرسالة خلف التجربة: استقرار وتحكم لا يُضاهى

لم يكن الهدف من التجربة مجرد جذب الانتباه فحسب، بل كانت رسالة مباشرة من لكزس لتُظهر مدى ثبات واستقرار سياراتها حتى في الظروف غير التقليدية. فمن الواضح أن التحدي كان مصممًا لإبراز قدرات نظام التعليق والتحكم في طراز NX، مع توجيه رسالة تسويقية مبدعة تؤكد أن السيارة تُوفّر تجربة قيادة سلسة إلى درجة تُمكّن اللاعبين من لعب التنس فوق سقفها!

دمج بين الهندسة الرياضية والتسويق الإبداعي

هذه الحملة تُعيد التأكيد على قدرة لكزس على دمج الابتكار الهندسي مع الإبداع التسويقي، ما يجعلها واحدة من العلامات التجارية التي تعرف جيدًا كيف تُخاطب جمهورها بطريقة جريئة وغير تقليدية.