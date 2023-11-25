طرق تقليل الانتفاخ الناتج عن أكل العدس في الشتاء

يتسبب العدس في زيادة اضطرابات القولون وحدوث الانتفاخ وتراكم الغازات خاصة عند تناوله بكميات كبيرة.

ووفقا لما جاء في موقع cleancookingcaitlin نعرض لكم طرق تقليل الانتفاخ الناتج عن العدس من خلال اتباع النصائح التالية:

نقعه طوال الليل : إذا كنت تستخدم العدس المجفف، فانقعه لمدة 4 ساعات على الأقل أو حتى بين عشية وضحاها “من الليل للصباح”.

يمكنك إضافة بضع أوراق الغار أو ورقة من أعشاب الكومبو البحرية لجعل العدس أكثر ليونة وأكثر قابلية للهضم .

غسله قبل الطهى: تأكد من شطف العدس جيدًا قبل الطهي لإزالة الكربوهيدرات المنتجة للغاز حتى إذا اخترت العدس المعلب، فإن شطفه يفضل أن يكون تحت الماء البارد حيث يساعد على التخلص من الكربوهيدرات غير القابلة للهضم والتي توجد عادة في سائل حفظهو يساعد على إزالة أي صوديوم زائد.



قدّمه ببطء : في الواقع، يمكن أن يسبب العدس الكثير من الغازات إذا لم تكن معتادًا على تناوله، لأنه غني بالألياف بشكل خاص و لإعطاء بكتيريا الأمعاء لدينا الوقت المناسب للتكيف مع زيادة تناول الألياف، قد يكون من المفيد إدخالها بكميات صغيرة (أقل من 20 جرامًا)، والتي سيتم زيادتها بمرور الوقت ومن خلال القيام بذلك، سوف تكون قادرًا على تناول جزء طبيعي من العدس مع القليل من انتفاخ البطن أو عدم وجوده على الإطلاق.



استخدم العدس المقشور: العدس المقشور أسهل في الهضم، حيث تم تجريده من قشرته الخارجية، وهو الجزء الأكثر ثراءً في السكريات قليلة التعدد الكربوهيدرات "غير القابلة للهضم"

