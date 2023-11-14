بمكونات جديدة.. طريقة عمل شوربة العدس

شوربة العدس من الأكلات الشهية التي يزداد الإقبال عليها خلال فصل الشتاء خاصة خلال موجات البرد الشديد.

نعرض لكم طريقة عمل شوربة العدس بمذاق شهي ومختلف من خلال وصفة ماجي حبيب.



مكونات شوربة العدس

عدس أصفر

كرفس

حبوب كمون سليم

بصل

ثوم

جزر

طماطم

فلفل حار

طريقة عمل شوربة العدس

* ضعى العدس المغسول فى الماء البارد على النار ثم أزيلى الريم وانتظرى حتى الغليان.

* ضيفى الثوم المفروم والكمون الحبوب وبعدها قطع البصل والجزر والكرفس والفلفل الحار "حسب الرغبة" واتركيه حتى النضج وانزليه من على النار.

بعد أن يهدأ قليلا اخفقي العدس بالهاند بلاندر أو في الخلاط عند الغليان وقدمي شوربة العدس بجوار الخبز المحمص.